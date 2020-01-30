» «كاف» يُحدد موعد قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية

30 يناير 2020 - 04:58 م

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد سحب قرعة الأدوار الإقصائية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأشار كاف في بيان رسمي إلى أن مراسم القرعة، ستقام يوم الأربعاء المقبل بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، حيث ستقام قرعة دوري الثمانية وقبل النهائي.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية في دوري الأبطال، كما تأهل فريقا المصري وبيراميدز لنفس المرحة في كأس الكونفدرالية.

أما الأهلي، يحتاج لنقطة على الأقل من مباراته الأخيرة ضد الهلال في السودان لحسم تأهله لنفس المرحلة في دوري الأبطال.