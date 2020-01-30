الأهلي يصدم الجميع بشأن شراء رمضان صبحي

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الاهلى

رمضان صبحى

فجر مصدر داخل مجلس إدارة النادى الأهلى، مفاجأة بشأن ملف شراء اللاعب رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق والمنتخب الأولمبي المعار من هيدرسفيلد تاون.

وقال المصدر، "لا نملك أولوية لشراء رمضان صبحى.. عقد استعارة اللاعب لا يوجد به بند إعادة بيع.. سندخل سباق ضمه مثل باقى الأندية".

وأضاف، أن النادى الإنجليزى علم أن هناك أكثر من نادٍ يرغب فى الحصول على خدمات رمضان صبحى، منها أحد الأندية الإيطالية الكبيرة، فى الوقت الذى أكد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن سعر الجناح الدولى قفز كثيراً فى سوق الانتقالات ووصل إلى 10 ملايين إسترلينى.

ويرى نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، أن هناك صعوبة فى بقاء اللاعب بالنادى الأهلى وأنه لا يوجد نادٍ فى مصر يستطيع سداد 200 مليون جنيه هى قيمة اللاعب حاليا، مؤكدا أن بقاء أو رحيل رمضان صبحى عن الأهلى لم يتحدد الآن.

وأشار شوقى إلى أن رمضان صبحى انتقل إلى ستوك سيتى قبل 4 أعوام مقابل 5.6 مليون جنيه إسترلينى، ومن الطبيعى أن يكون سعره لا يقل عن 10 ملايين إسترلينى وهو رقم عادى جداً فى أوروبا.

وشارك رمضان صبحى فى تدريب الفريق لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به منتصف ديسمبر الماضى فى العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية، ولكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قرر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام بعد غد السبت، حيث غادر الأهلى اليوم إلى السودان بدون اللاعب.


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