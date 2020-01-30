قرار عاجل لـ«السيسي» بإجلاء المصريين من الصين

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المصريين في الصين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات للحكومة، بشأن إعادة المصريين الراغبين في مغادرة مدينة «ووهان» الصينية.

وأصدرت الحكومة بياناً رسمياً بشأن، أكدت فيه أنه قرار إجلاء المصريين من الصين، يأتي تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت في بيانها :« اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة «ووهان» بمقاطعة خوباى الصينية، حيث ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة «ووهان».

ووجه رئيس الوزراء الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة «ووهان» الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يوماً «فترة حضانة المرض» بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وبدوره ناشد مجلس الوزراء المصريين في مدينة «ووهان» الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الاتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد إنتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط) أو على الإيميل:

[email protected]

الجدير بالذكر أن السفارة المصرية، أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.

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