» مليونية جديدة بالسودان للتنديد بهذا الأمر

30 يناير 2020 - 02:43 م

دعا تجمع المهنيين بالسودان، لحشد تظاهرة فى الخرطوم تحت شعار "مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية"، إلا أن الخروج للشارع يثير انقسامًا بين الفرقاء السياسيين.

وقال تجمع المهنيين، إن المظاهرة المرتقبة في الخرطوم، ستكون تعبيرًا عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

وفي السياق نفسه، دعا حزب الأمة القومي السوداني الذي يرأسه الصادق المهدي، تجمع المهنيين السودانيين، إلى التراجع عن قراره تنظيم مظاهرات مليونية احتجاجا على بعض سياسات الحكم الانتقالي.

وحثت الأمانة العامة للحزب على مواصلة القيام بواجبه في "حراسة الثورة"، وتنسيق الجهود مع كل الأطراف من أجل تجاوز تحديات الفترة الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن أمل بلاده في خفض دعم الوقود على مدار 18 شهرًا، بدءًا من شهر مارس المقبل، واستبداله بمدفوعات نقدية مباشرة للفقراء.