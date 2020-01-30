» مصرع شاب صدمه ترام الإسكندرية

30 يناير 2020 - 02:39 م

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، إثر اصطدامه بقطار الترام الأصفر بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وذلك أثناء عبوره الطريق.









البداية، عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من المقدم أحمد الصيرفي، رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل، بفيد باصطدام شاب في العقد الرابع من العمر، بترام الاسكندرية الأصفر، وذلك أثناء عبور الشاب الطريق، وتوفي في الحال.

على الفور، انتقل فريق من رجال مباحث القسم، لمحل الواقعة، بالفحص تبين وفاة شاب يُدعى “ح.خ.ا” في العقد الرابع من العمر، صدمة قطار الترام الأصفر بشارع الامان بمنطقة مينا البصل، حال عبوره الطريق.







