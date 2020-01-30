قرار عاجل من ترامب بشأن القوات الأمريكية في العراق

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وكالات - الدويني فولي

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ترامب

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الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة في العراق.
وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه، الخميس، في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد".

وتابع الرئيس الأمريكي: "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، يصوت اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي تم المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

وكان العراق قد طلب من الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية، إلا أن واشنطن رفضت ذلك.

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