رسالة مؤثرة من "رغد صدام حسين" لملك الأردن

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رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
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متابعات- الدويني فولي

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رغد صدام حسين توجه رسالة للمتظاهرين

العراق

الاردن

الملك عبدالله

حسين

صدام

وجهت رغد صدام  ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة إلى الملك عبد الله العاهل الأردني ونجله في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت رغد في تغريدتها: "كل عام وأنت وشعبك بخير وعز من الله سبحانه، حفظك لهم ولكل محبيك من شر أعداء الحق".

وتقيم رغد وشقيقتها رنا، وأبناؤهما، في الأردن، بعد مغادرة العراق في عام 2003، إثر الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام الذي ترأسه صدام حسين.


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