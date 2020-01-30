  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المهندس كامل الوزير

قرار غير متوقع من "الوزير" تجاه منقذ ابنته

فايلر

ضربة موجعة لـ "فايلر" قبل السفر للسودان

بأحضان وقبلات.. نتياهوا يستقبل السجينة الإسرائيلية

بأحضان وقبلات.. نتنياهو يستقبل السجينة الإسرائيلية في مطار موسكو

العمالة الاجنبية

الاستغناء عن 25 ألف وافد في الكويت

محمد الخشت،

عقوبة قاسية لمخالفي حكم حظر ارتداء النقاب بالجامعات

خبر صادم من "الصحة" عن فيروس كورونا

الصين تعلن حصيلة مرعبة جديدة لضحايا "كورونا"

الدكتور أحمد كريمة

إعلامية: لو خلعت الحجاب هخش النار.. وكريمة يرد

الإسكندرية

زلزال يضرب الإسكندرية بقوة 5.3 درجة

الإعلامي حسام الحداد

"أنا أول المصابين بأنفلونزا الخنازير".. اعتراف قاس لمذيع الحياة

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

ضربة موجعة لـ "فايلر" قبل السفر للسودان

الرياضة

فايلر
فايلر
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يختتم تدريباته قبل السفر للسودان

#

الأهلى يتخذ هذا الإجراء قبل السفر للسودان

#

ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست

#

ضربة موجعة لـ "البدرى" قبل مواجهة جزر القمر

تعرض السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي لإصابة خفيفة بالأنف خلال المران الختامى للفريق قبل السفر إلى السودان.

وجاءت إصابة المهاجم السنغالي خلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لكنه عاد واستكمل المران بشكل طبيعي بعد تدخل طبيب الأهلي.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» "كورونا" يتسبب في غلق الحدود الروسية الصينية
» شركة لمكافحة الفيروسات تتجسس على مستخدميها
» لماذا استعانت أصالة بخبير تجميل؟
» "كورونا" يصل إلى دولة جديدة
» حريق بغرفة نوم بسمة وهبة.. التفاصيل خطيرة
» استقالة وزيرة كويتية بعد شهرين من أداء القسم أمام أمير البلاد
» سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة
» الإمارات.. الغيرة تدفعه لكتم أنفاس زوجته وإشعال النيران فيها
» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والشناوي يعلق: ادعولها
» مليون و320 ألفا.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير
» بعثة الأهلى تطير للسودان برئاسة "الخطيب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:11 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني