  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المهندس كامل الوزير

قرار غير متوقع من "الوزير" تجاه منقذ ابنته

فايلر

ضربة موجعة لـ "فايلر" قبل السفر للسودان

بأحضان وقبلات.. نتياهوا يستقبل السجينة الإسرائيلية

بأحضان وقبلات.. نتنياهو يستقبل السجينة الإسرائيلية في مطار موسكو

العمالة الاجنبية

الاستغناء عن 25 ألف وافد في الكويت

محمد الخشت،

عقوبة قاسية لمخالفي حكم حظر ارتداء النقاب بالجامعات

خبر صادم من "الصحة" عن فيروس كورونا

الصين تعلن حصيلة مرعبة جديدة لضحايا "كورونا"

الدكتور أحمد كريمة

إعلامية: لو خلعت الحجاب هخش النار.. وكريمة يرد

الإسكندرية

زلزال يضرب الإسكندرية بقوة 5.3 درجة

الإعلامي حسام الحداد

"أنا أول المصابين بأنفلونزا الخنازير".. اعتراف قاس لمذيع الحياة

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

شاهد..

بأحضان وقبلات.. نتنياهو يستقبل السجينة الإسرائيلية في مطار موسكو

الحياة السياسية

بأحضان وقبلات.. نتياهوا يستقبل السجينة الإسرائيلية
بأحضان وقبلات.. نتياهوا يستقبل السجينة الإسرائيلية
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

برنامج نتنياهو الانتخابي الجديد

#

المدعي العام الإسرائيلي يحذر نتنياهو من ضم "غور الأردن"

#

إسرائيل تقمع مسيرة بالقدس خرجت تضامنا مع معتقلين

#

نتنياهو يبحث إمكانية طلب "عفو" مقابل اعتزال السياسة

بوتين

نتنياهو

نعمة يساكر

السجينة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يستقبل السجينة الإسرائيلية، بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عفوًا رئاسيًا بإطلاق سراحها.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله نتنياهو وزوجته، وهو يستقبل السجينة  الإسرائيلية نعمة يساكر ووالدتها يافي يساكر في مطار موسكو، حيث يقول لها  نتنياهو: "متحمس لرؤيتك، والآن نعود إلى الوطن".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمس الأربعاء، عفوا رئاسيا عن سجينة إسرائيلية، في موسكو متهمة بحيازة المخدرات.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي أن بوتين، وافق على طلب العفو الذي تقدمت به في وقت سابق الإسرائيلية "نعمة يساكر".

وكشفت صحيفة معآريف الإسرائيلية، أمس الأربعاء عن وثيقة قالت إن إسرائيل نقلت بموجبها ملكية ساحة ألكسندر بالبلدة القديمة في القدس، إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح يساكر.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» "كورونا" يتسبب في غلق الحدود الروسية الصينية
» شركة لمكافحة الفيروسات تتجسس على مستخدميها
» لماذا استعانت أصالة بخبير تجميل؟
» "كورونا" يصل إلى دولة جديدة
» حريق بغرفة نوم بسمة وهبة.. التفاصيل خطيرة
» استقالة وزيرة كويتية بعد شهرين من أداء القسم أمام أمير البلاد
» سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة
» الإمارات.. الغيرة تدفعه لكتم أنفاس زوجته وإشعال النيران فيها
» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والشناوي يعلق: ادعولها
» مليون و320 ألفا.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير
» بعثة الأهلى تطير للسودان برئاسة "الخطيب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:11 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني