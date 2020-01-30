"عاشور" ينافس "مرتضى" نقيبا للمحامين

30 يناير 2020 - 12:34 م

تقدم سامح عاشور بأوراق ترشحه لانتخابات النقابة المزمع عقدها منتصف مارس المقبل، وذلك عقب دقائق من فتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة.

وقال "عاشور": تقدمت للترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كل محافظات مصر، معربًا عن أمله في تحقيق كل آمال وطموحاتهم.

وأوضح أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغلين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكل الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، وإنهاء كل المشروعات التي تنشئها النقابة بعدة محافظات.

يذكر أن مرتضى منصور، كان قد أعلن قبل أيام ، التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين اليوم الخميس ، وذلك خلال تواجده اليوم بمقر مجلس النواب.

وأضاف حينها : "أشكر كل المحامين المحترمين والمحترمات الذين طلبوا منى أن أترشح للمنصب، وأكون ممثلًا عنهم، احترم النقيب سامح عاشور، لكن أعتقد أنه سيعطى فرصة لوجوه جديدة تُمارس حقها في خوض الانتخابات"

كما أكد أن برنامجه سيعتمد بشكل أساسي على كرامة المحامين، وأن تكون العلاقات بين المحامين والقضاة والنيابة العامة والشرطة والصحفيين، محترمة ومتوازنة.



