عقوبة قاسية لمخالفي حكم حظر ارتداء النقاب بالجامعات

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متحدث جامعة القاهرة: منع المنتقبات من التدريس

النقاب

جامعة القاهرة

ام بى سى مصر

ياسمين عز

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة تتابع تنفيذ الحكم الخاص بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، قائلاً: "الجامعة حاليا في عطلة نصف العام وبمجرد بداية الفصل الراسي الثاني سيتم متابعة تنفيذ الحكم".

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، أن مخالفة المعيدات لتنفيذه سيترتب عليه منع عضو هيئة التدريس من القيام بالتدريس معقبا: "رئيس الجامعة اللي توعد بذلك طبقا للقانون"، موضحًا أن الحكم الصادر ينص على حظر ارتداء النقاب أثناء التدريس فقط.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

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