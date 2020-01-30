أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات المحلية والقارية بمختلف المسابقات والبطولات
"المصريون" ترصد أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها.
الدورى المصرى
الإسماعيلى X الإنتاج الحربى – 5:00 مساء - TIME SPORT
الاتحاد السكندرى X سموحة – 7:30 مساء - TIME SPORT
كأس ملك إسبانيا
برشلونة X ليجانيس – 8:00 مساء - السعودية الرياضية
ميرانديس X إشبيليه – 10:00 مساء - السعودية الرياضية
كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك X النصر – 3:00 عصرا - السعودية الرياضية
الاتفاق X الوحدة – 5:00 مساء - السعودية الرياضية
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