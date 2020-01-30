» "كورونا" يصل إلى دولة جديدة

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وكالات - الدويني فولي

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فيروس "كورونا" ينتقل إلى دولة جديدة

أعلنت الهند اليوم الخميس تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد .

وقالت وزارة الصحة والرعاية الأسرية،  في بيان لها نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن حالة الإصابة المؤكدة لطالب في ولاية "كيرلا" الواقعة جنوبي الهند وكان يدرس بجامعة "ووهان" الصينية، مشيرة إلى أن الفحوصات أثبتت إصابته بالفيروس وتم عزله في المستشفى .

وأضافت الوزارة أن حالة المصاب مستقرة وتتم مراقبته عن كثب .

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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