"أنا أول المصابين بأنفلونزا الخنازير".. اعتراف قاس لمذيع الحياة

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الحياة

كورونا

أنفلونزا الخنازير

حسام الحداد

رد الإعلامي حسام الحداد، على الأنباء التي تداولها البعض بشأن إصابته بمرض أنفلونزا الخنازير، قائلا: "أنا من أوائل الناس اللي أصيبت بمرض أنفلونزا الخنازير، وأول مرة أعلن ذلك على الهواء".

وأضاف "الحداد" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة": "ذهبت إلى المستشفى وتعافيت بعدما أخذت الدواء اللازم".

وعن انتشار فيروس كورونا، قال الإعلامي: "هذا الفيروس منتشر منذ الستينيات، مناشدًا المواطنين بالتوجه على الفور إلى المستشفى في حال شعورهم بأي أعراض للمرض".

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