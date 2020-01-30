» حريق بغرفة نوم بسمة وهبة.. التفاصيل خطيرة

30 يناير 2020 - 10:59 ص

كادت الإعلامية بسمة وهبة أن تفقد حياتها، بعد أن استيقظت عقب حدوث حريق في غرفة نومها بسبب "مشترك الدفاية".



وروت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، تفاصيل الواقعة، قائلة: "نصحت غيري ونسيت نفسي، أخطر شىء هو المشترك اللي بنحط فيه الدفايات ، أنا صحيت فجأة من النوم ، لاقيت سلك المشترك سايح ومولع، وحارق الأرض".



وأوضحت "وهبة"، أنه وفقا لنصائح الخبراء قامت بوضع "الدفاية" علي قطع كبيرة من السيراميك ، ولكن "المشترك" هو الذي تسبب في هذه الكارثة .



وأضافت: ليه بنخاطر بحياتنا كل ليلة بدفاية ممكن تبقي السبب في موتنا والسؤال بقي أين الرقابة من كل ده. وتابعت: "سبق وأن نوهت عن مخاطر الدفاية، عقب وفاة والد المطرب إيهاب توفيق.



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