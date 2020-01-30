محاولات مكثفة لاستضافة حفل أفضل لاعب بالعالم

30 يناير 2020 - 10:51 ص

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إن رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، يكثف جهوده واتصالاته حالياً للتجهيز لاستضافة حفل أفضل لاعب على مستوى العالم بمدينة الغردقة، وذلك بعد النجاح الكبير لحفل أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، بهدف الترويج السياحي للغردقة، ولفت أنظار العالم لمدينة السحر والجمال.

وأشار المحافظ إلى أنه رحب بالفكرة، ويقدم لها كل الدعم انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص وعلى رأسهم رجال الأعمال بما يساعد على النمو السياحي والاقتصادي لمصر.

وأكد "حنفى" خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten "، أن صالون مصر الدولي للفنون المقام بمدينة الغردقة بمشاركة 120 فناناً من 40 دولة خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجارى يعتبر حدثا فنيا عالميا، بمشاركة أكبر الفنانين التشكيليين العالميين، لإيضاح وجه مصر الحضاري، وأنها داعمة للثقافة والسياحة والفنون، مشيراً إلى أن الحفل يقام منذ 3 سنوات بالغردقة وهو جاذب للسياح، موضحاً أنه يجري إنشاء متحف جديد بمدينة الغردقة، يضم مختلف آثاراً لمختلف الحضارات الإسلامية والقبطية، بحيث يكون هناك تنوع سياحي بالمحافظة.

ورفض خلال المداخلة الهاتفية الإدلاء بأرقام بعينها بخصوص نسب الإشغال السياحي بالمحافظة، مؤكداً أن نسبة الإشغال كبيرة وفي تزايد مستمر، وأنها تضاعفت بالمقارنة بالعام الماضي، كاشفاً عن وجود أكثر من 20 ألف جنسية مختلفة مقيمين إقامة دائمة بالمحافظة، وأنهى كلامه مؤكداً أنه لا يتهاون مع المقصرين في العمل وأنه لا مكان للفاسدين، وذلك تعقيباً على واقعة القبض على رئيس مدينة مرسي علم صباح أمس الأربعاء من قبل ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر لتلقيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.