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كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

الحياة السياسية

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية
كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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سجينة إسرائيلية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمس الأربعاء، عفوا رئاسيا عن سجينة إسرائيلية.

وكانت السجينة الإسرائيلية نعما يسسخار  في موسكو ، متهمة بحيازة المخدرات.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي أن بوتين، وافق على طلب العفو الذي تقدمت به في وقت سابق الإسرائيلية "نعما يسسخار".

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تعود "يسسخار" إلى تل أبيب على طائرة نتنياهو.

كما نقلت القناة أيضا أن إطلاق سراح الإسرائيلية يأتي كبادرة حسن نية من الرئيس بوتين تجاه نتنياهو.

وتناقلت تقارير صحفية في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة المقابل  الذي ستدفعه تل أبيب لموسكو لقاء إطلاق سراح السجينة الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس الأربعاء عن وثيقة قالت إن إسرائيل نقلت بموجبها ملكية ساحة ألكسندر بالبلدة القديمة في القدس، إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح السجينة الإسرائيلية.


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