  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

ترامب

بعد إعلان صفقة القرن.. وحدة أمريكية خاصة لمواجهة هذا الخطر

تركي آل شيخ

عملية جراحية عاجلة لـ"آل الشيخ" بنيويورك

شريف عامر

شريف عامر يستضيف مصريا وزوجته الصينية.. ماذا حدث

محمد صلاح

بأمر "غريب" استدعاء "صلاح" لأولمبياد طوكيو

حكم نهائي ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب

حكم نهائي ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب

بن مساعد

أين جثة خاشقجي؟.. أمير سعودي يرد

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار الرئيس: سيد قطب اعترف بهذا الأمر في تفسير القرآن

وفاة إمام مسجد في صلاة الفجر

وفاة إمام أثناء تلاوة "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة"

الفريق مهندس كامل الوزير

بـ 10 مليارات جنيه.. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الصعيد

سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة

الصفحة الأخيرة

دانة الطويرش
دانة الطويرش
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بولندا.. إعدام 100 ألف من الدواجن بسبب "إنفلونزا الطيور"

#

750 ألف دولار تعويضًا لـ"زوج" من عيشق زوجته

#

فيديو لـ كويتية شهيرة من داخل عيادة طبيب يثير ضجة

#

سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت

كشفت الفاشينستا الكويتية دانة الطويرش، عن تعرضها لسرقة مبلغ خاص بها قيمته 91 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل "300 ألف دولار".

وقالت في عدة تغريدات إن أحد الأشخاص المجهولين هو الذي سرقها، واضطرت للجوء إلى القضاء إذ رفعت دعوى ضده وتوعدت بمعاقبته.

وأشارت الفاشينستا الكويتية إلى أنها لن تستحي مما يقال لها بترك الأمر، معللة بأن من سرقها ليس له الحق فيما سرق من مال خاص بها، مردفة: ”لن ينعم دقيقة بأنه يأخد مالا ليس له“.

كتبت في سلسلة تغريدات: ”واحد سايكو باقتي 91 ألف دينار كويتي رحت رفعت قضية شالغلط؟ لا ماسمح أحد يبوق فلوس موفلوسه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الإخبارية لو ما أحصل الـ 91 ألف بالطقاق ولا إنه اخليه ينعم دقيقه بـ أنه ياخذ فلوس مو له“.
وتابعت: ”إي أروح المحكمة وأدافع عن نفسي وحقي، أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بأنه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج“.


وأردفت : ”خلاص يالقنوات الإخبارية الجذابة بطلو من الشو الإعلامي الرخيص تواصلو مع الأشخاص المعنيين لتقصي المعلومة اجتهدو بطلو من شغل القص واللصق لي متى هذا سيفوه وهذا خلاجينة“.


واختتمت : ”علشانها مشهورة تقذفونها، تسبونها، تتهمونها انتو بـ اختصار لوعة في الوحل“.





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة
» الإمارات.. الغيرة تدفعه لكتم أنفاس زوجته وإشعال النيران فيها
» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والشناوي يعلق: ادعولها
» مليون و320 ألفا.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير
» بعثة الأهلى تطير للسودان برئاسة "الخطيب"
» حفيد عادل إمام يكشف علاقته بجده ورأيه في أعماله
» دلال عبد العزيز تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد وتثير ضجة
» موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي
» رسالة محمد إمام لـ الإمارات.. ماذا قال؟
» فيروز: لهذه الأسباب شعرت بالصدمة في فاتن حمامة
» تريزجيه يكشف "الخدعة المصرية" التي استخدمها لإحراز هدفه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني