» سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة

30 يناير 2020 - 10:38 ص

كشفت الفاشينستا الكويتية دانة الطويرش، عن تعرضها لسرقة مبلغ خاص بها قيمته 91 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل "300 ألف دولار".



وقالت في عدة تغريدات إن أحد الأشخاص المجهولين هو الذي سرقها، واضطرت للجوء إلى القضاء إذ رفعت دعوى ضده وتوعدت بمعاقبته.





وأشارت الفاشينستا الكويتية إلى أنها لن تستحي مما يقال لها بترك الأمر، معللة بأن من سرقها ليس له الحق فيما سرق من مال خاص بها، مردفة: ”لن ينعم دقيقة بأنه يأخد مالا ليس له“.





كتبت في سلسلة تغريدات: ”واحد سايكو باقتي 91 ألف دينار كويتي رحت رفعت قضية شالغلط؟ لا ماسمح أحد يبوق فلوس موفلوسه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الإخبارية لو ما أحصل الـ 91 ألف بالطقاق ولا إنه اخليه ينعم دقيقه بـ أنه ياخذ فلوس مو له“.







وتابعت: ”إي أروح المحكمة وأدافع عن نفسي وحقي، أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بأنه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج“.









وأردفت : ”خلاص يالقنوات الإخبارية الجذابة بطلو من الشو الإعلامي الرخيص تواصلو مع الأشخاص المعنيين لتقصي المعلومة اجتهدو بطلو من شغل القص واللصق لي متى هذا سيفوه وهذا خلاجينة“.







