الجريدة الرسمية: إسقاط الجنسية عن مصري فلسطيني

30 يناير 2020 - 10:29 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا لمجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سميح کامل أحمد حجاج، من مواليد فلسطين.



وجاء القرار "لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة".









