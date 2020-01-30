بأمر "غريب" استدعاء "صلاح" لأولمبياد طوكيو

30 يناير 2020 - 10:14 ص

استقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على استدعاء اللاعب محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لقائمة منتخب الفراعنة المشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف "غريب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب أون"، المذاع على قناة "أون سبورت"، عن أنه استقر على استدعاء صلاح بجانب ثنائي آخر من اللاعبين الكبار.

وتابع مشاركة صلاح في الأولمبياد أصبحت في يده هو، بعدما أعلن عن حاجته إليها في البطولة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن لاعب ليفربول سيحسم أمره من المشاركة مع الفريق.

وأضاف: "مشاركة صلاح ليست بيده هو فقط، بينما الأمر خاضع لموافقة ناديه، ليفربول لديه جدول مباريات وخطط معينة، لذا فلابد من موافقته أولًا على استدعاء اللاعب".