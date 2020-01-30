» الإمارات.. الغيرة تدفعه لكتم أنفاس زوجته وإشعال النيران فيها

30 يناير 2020 - 10:14 ص

أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن محكمة الاستئناف خفضت عقوبة خليجي قتل زوجته عمدا من السجن المؤبد إلى 15 عاما.

وحسب وسائل إعلام محلية إماراتية، أقدم المتهم على قتل زوجته عمدا بكتم أنفاسها بوسادة بعد الاعتداء عليها، وأضرم النار في غرفة إعداد الطعام لتضليل الشرطة وإخفاء أدلة الجريمة.



ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فإن خلافات بدأت بين المتهم وزوجته منذ الأسبوع الأول لزواجهما، واعتاد الاعتداء عليها بسبب غيرته الشديدة، وتعمد منعها من زيارة أسرتها وعدم الإنفاق عليها، ما دفعها إلى مقاضاته من أجل تطليقها للضرر.

