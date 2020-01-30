حكم نهائي ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب

30 يناير 2020 - 10:10 ص

حصل المحامي قمر موسى على حكم نهائي وبات ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب.

وكتب المحامي على حسابه الشخصي في فيس بوك: "أنا حصلت علي حكم نهائي وبات ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب".

يأتي هذا عقب ما كشفه الدكتور أحمد مهران، رافع دعوى حظر ارتداء النقاب بجامعة القاهرة عن تفاصيل جديدة بشأن الحكم الصادر بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف أن القرار يلزم المنتقبة بخلعه فقط خلال المحاضرة، حتى يتم التواصل المباشر بينها وبين الطلاب، لكنه لن يستطيع أحد كائنًا من كان أن يمنع عضوات هيئة التدريس من دخول الجامعة بنقابهن.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمًا بتأييد حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس وعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

يذكر أن تفاصيل القضية، تعود إلى عام 2016 عندما أقامتها عدد من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة أمام محكمة القضاء الإداري، وطلبن فيها وقف تنفيذ قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة آنذاك، القضاء الإداري بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.