أين جثة خاشقجي؟.. أمير سعودي يرد

أجاب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على سؤال حساب غير رسمي تحت اسم "لولوه بنت جاسم آل ثاني"، حول مكان جثة خاشقجي.
وفي تغريدة لصاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" في موقع التواصل "تويتر"، سأل الأمير بن مساعد: أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي! الموضوع نشرته جريدة الجارديان البريطانية وتحقق فيه FBI ترى التضليل على الناس ليست شطارة والدليل هل كان عصام الزامل ووليد فتيحي مثلا عملاء لقطر!! الصدق زين .. أين جثة خاشقجي؟
ورد بن مساعد بالقول إن "يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات..الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت إن الجثة سلمت بعد تقطيعها إلى متعهد تركي.. أما ردك عن المعتقلين فباستثنائك للاثنين تؤكد أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك".