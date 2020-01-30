مستشار الرئيس: سيد قطب اعترف بهذا الأمر في تفسير القرآن

30 يناير 2020 - 09:50 ص

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن سيد قطب، فسر القرآن الكريم مجردا من كل أدوات المعرفة والعلم متسلطا على تأويل فهم القرآن الكريم بفهمه الشخصي وهذا اعتراف شخصي منه.



وأضاف "الأزهري"، في تصريحات بالجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الذي يعرض قصة حياة سيد قطب، بأن طريقة فهم سيد قطب للقرآن الكريم لا تختلف في شيئا عن طريقة فهم الدواعش للقرآن الكريم، لأنهم جميعا مجردون عن أدوات العلم ليس لهم فيه أدنى حظ.



وتابع: الدواعش يقتحمون فهم القرآن الكريم ويريدون تفسيره بنفسية غاضبة مشحونة مظلمة، فيخرجون بالتكفير والدماء في حين أن القرآن جاء بالرحمة والأمان.

