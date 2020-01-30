وفاة إمام أثناء تلاوة "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة"

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صلاة الفجر

وفامة

وسيق الذين اتقوا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تمثيلي لقصة حقيقية عن وفاة إمام يدعى أبوطلحة في صلاة الفجر، أثناء قرأته قول الله تعالى، "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا".

ويظهر في المشهد المصور، سقوط الإمام مغشيا عليه أثناء الصلاة، فتقدم أحد المصلين ليؤم المصلين، وعند الانتهاء من الصلاة، هرع المتواجدون في المسجد لإسعاف الإمام المغشى عليه، ليكتشفوا وفاته، وهنا يضع صناع الفيديو، مؤثرات صوتية وبصرية لتعظيم الموقف.

ولم يحدد المغردون مكان أو زمن الواقعة الحقيقية أو صناعة الفيديو. 

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