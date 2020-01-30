» حفيد عادل إمام يكشف علاقته بجده ورأيه في أعماله

شارك المخرج رامي إمام، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بفيديو لابنه "عادل"، الذي وجه الشكر للجمهور بعد تلقيه تعليقات على فيلم قصير أخرجه.

ولأول مرة يظهر عادل إمام جونيور، حفيد الفنان عادل إمام في برنامج تليفزيوني، من خلال لقاء أجراه مع برنامج mbc trending .

ويبدو أن عادل جونيور، سيسير على خطى جده ووالده وعمه، إذ درس الإخراج والتمثيل خارج مصر، واتخذ أول خطوة من خلال فيلم قصير نشره عبر "يوتيوب".

خلال لقائه، كشف عادل إمام جونيور عن رأيه في فيلم عمه "لص بغداد" وقال إنه فيلم جميل وأكشن جديد ومختلف عن الأفلام التي سبق وقدمها.

أما عن رأي الفنان عادل إمام في الفيلم الذي أخرجه، فقال إنه آخر من شاهده لأنه كان خائفا من رد فعله، لكنه أعجب به وشجعه.

وكشف عادل إمام جونيور عن علاقته بجده، وقال إنه قريبا منه ويلتقي به كل يوم جمعة، ويتحدث معه في كل شيء، موضحا أنه يهتم بمعرفة كل ما يخص دراسته.