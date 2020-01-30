بـ 10 مليارات جنيه.. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الصعيد

30 يناير 2020 - 09:39 ص

زف اللواء كامل الوزير، وزير النقل، خبرا سارا لأهالي الصعيد، معلنا عن توفير 10 مليارات جني لهيئة الطرق والكباري لمساعدة المحافظات في إنجاز الطرق الداخلية وتطويرها.



وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم بتطوير الطرق الداخلية للمحافظات خاصة محافظات الصعيد، وصدق على أنه سيتم منح 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات.



وأكد أن الإعلان بالكامل عن تفاصيل المشروع والمحافظات التي سيتم البدء بها يوم الأربعاء المقبل، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.



وأوضح وزير النقل، أن هذا التطوير سيتم على مراحل، الأولى منها تم رصد 2 مليار جنيه لها، وتم توفيرها بالفعل، ويتم ذلك بالتنسيق بين المحافظات، ووزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري لتعظيم الاستفادة من المبلغ وإنشاء طرق تليق بالمواطنين.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء الطرق لـ 11 محافظة وأنها ستكون على أعلى مستوى، ومماثلة للطرق الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

