  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

ترامب

بعد إعلان صفقة القرن.. وحدة أمريكية خاصة لمواجهة هذا الخطر

تركي آل شيخ

عملية جراحية عاجلة لـ"آل الشيخ" بنيويورك

شريف عامر

شريف عامر يستضيف مصريا وزوجته الصينية.. ماذا حدث

محمد صلاح

بأمر "غريب" استدعاء "صلاح" لأولمبياد طوكيو

حكم نهائي ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب

حكم نهائي ببطلان قرار منع طالبات ثانوي من ارتداء النقاب

بن مساعد

أين جثة خاشقجي؟.. أمير سعودي يرد

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار الرئيس: سيد قطب اعترف بهذا الأمر في تفسير القرآن

وفاة إمام مسجد في صلاة الفجر

وفاة إمام أثناء تلاوة "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة"

الفريق مهندس كامل الوزير

بـ 10 مليارات جنيه.. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الصعيد

بـ 10 مليارات جنيه.. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الصعيد

الحياة السياسية

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد

#

بـ50 مليار جنيه.. مبادرة جديدة لدعم السياحة

#

خطف نجل رجل أعمال..وطلب فدية 10 ملايين جنيه

#

"اسمعوا كلامي بعد كده" أديب يزف خبرا سارا للمواطنين

السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

كامل الوزير

زف اللواء كامل الوزير، وزير النقل، خبرا سارا لأهالي الصعيد، معلنا عن توفير 10 مليارات جني لهيئة الطرق والكباري لمساعدة المحافظات في إنجاز الطرق الداخلية وتطويرها.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم بتطوير الطرق الداخلية للمحافظات خاصة محافظات الصعيد، وصدق على أنه سيتم منح 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات. 

وأكد أن الإعلان بالكامل عن تفاصيل المشروع والمحافظات التي سيتم البدء بها يوم الأربعاء المقبل، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأوضح وزير النقل، أن هذا التطوير سيتم على مراحل، الأولى منها تم رصد 2 مليار جنيه لها، وتم توفيرها بالفعل، ويتم ذلك بالتنسيق بين المحافظات، ووزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري لتعظيم الاستفادة من المبلغ وإنشاء طرق تليق بالمواطنين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشمل إنشاء الطرق لـ 11 محافظة وأنها ستكون على أعلى مستوى، ومماثلة للطرق الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة
» الإمارات.. الغيرة تدفعه لكتم أنفاس زوجته وإشعال النيران فيها
» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والشناوي يعلق: ادعولها
» مليون و320 ألفا.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير
» بعثة الأهلى تطير للسودان برئاسة "الخطيب"
» حفيد عادل إمام يكشف علاقته بجده ورأيه في أعماله
» دلال عبد العزيز تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد وتثير ضجة
» موقف الزمالك النهائى من خوض السوبر الأفريقي
» رسالة محمد إمام لـ الإمارات.. ماذا قال؟
» فيروز: لهذه الأسباب شعرت بالصدمة في فاتن حمامة
» تريزجيه يكشف "الخدعة المصرية" التي استخدمها لإحراز هدفه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني