» مليون و320 ألفا.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير

يبدو أن الفنان سعد الصغير، لن يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 هذا العام، فقد تلقي خبرا صادما من قبل محكمة جنح التهرب الضريبي وقررت معاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف.

وسعد متهم بالتهرب من تسديد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد التصالح مع مصلحة الضرائب عن المبلغ المقدر عليه.

ونشر سعد الصغير، أمس الأربعاء، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وهو في إحدى سيارات السباق، ما أثار موجة من الجدل.

وظهر سعد الصغير، في الصورة، وهو في إحدى سيارات السباق، معلقًا: "حد جاي سباق على فلوس".