محافظ البحر الأحمر: رئيس مدينة مرسى علم عمل مصيبة

30 يناير 2020 - 09:32 ص

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مدينة مرسى علم بتهمة تقاضي رشوة مالية، قائلا: "رئيس مدينة مرسى علم خالف القانون وعمل كارثة، أخد رشوة ودي مصيبة يعاقب عليها القانون والدين".



وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، قائلا: رئيس مدينة مرسى علم يعمل منذ ما يقرب من 6 أشهر، وتم نقله من محافظة شمال سيناء، وكان يعمل أيضا في وقت سابق بوزارة التنمية المحلية".



وتابع: "رئيس المدينة خرج عن نطاق صلاحياته القانونية بإصدار تراخيص، كان المحافظ قد أعلن أنه تم وقف إصدارها، ولكنه تلاعب بالقانون لاستخراجها".



و أكد حنفي أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين كل الأجهزة الرقابية والأمنية، لرصد أي مخالفات قانونية ومتابعة أي تحركات غير قانونية للمسئولين، مشيرا إلى أنه يعمل معه مستشارًا قانونيًا من مجلس الدولة لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات".

