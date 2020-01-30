لأول مرة.. ظهور طبيب خلف خامنئي.. ونجله مرشح لهذا المنصب

30 يناير 2020 - 09:29 ص

لا تزال خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد الإيراني على خامنئي بعد توقف دام 8 سنوات، تكشف الكثير من المسكوت عنه، حيث أثار ظهور طبيب المرشد الإيراني علي خامنئي الكثير من الجدل، والذي ظهر خلفه في خطبة الجمعة وهو يؤم المصلين.

ويرى البعض أن هذا الظهور الأول للطبيب، بات مؤشرا واضحا على تدهور حالة خامنئي الصحية.

فيما اعتبر البعض أن خامنئي بظهور طبيبه خلفه يرسل رسالة إلى مؤيديه، بظهور طبيبه في الأماكن العامة، مفادها أن الزعيم الأعلى القادم سيتم الإعلان عنه قريبا وقبل وفاة خامنئي لتجنب أي فراغ في إيران عقب رحيل خامنئي.

بعض التقارير الإيرانية، تشير إلى أن هناك عدة معطيات تثبت أن المرشد الإيراني والجناح المتشدد في طهران بدأوا بالفعل تهيئة خليفة لخامنئي، تخوفا من حدوث أي فراغ مفاجئ.

وبحسب ما يتم تداوله فإن نجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي هما أبرز خيارين لخلافة المرشد الإيراني.