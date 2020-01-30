الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

30 يناير 2020 - 09:13 ص

يواصل سعر الدولار اليوم انخفاضه أمام الجنيه المصري، حيث تراجع سعر الدولار اليوم الخميس تراجعا جديداً، وهبط سعره في العديد من البنوك المصرية ليسجل الدولار في بنك المشرق أعلى سعر له وهو 15.78 جنيه.

بينما سجل في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولارلليوم الثالث على التوالي بقيمة 15.83 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري وفق أحدث تقرير سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء أمام 15.85 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك التجاري الدولي 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه بيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي وسجل الدولار 15.76 جنيه شراء أمام 15.86 جنيه بيع.