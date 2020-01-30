» تريزجيه يكشف "الخدعة المصرية" التي استخدمها لإحراز هدفه

أحمد عادل شعبان
كشف محمود حسن تريزيجه - لاعب أستون فيلا الإنجليزي - عن خدعة مصرية استخدمها في مباراة فريقه مع ليستر سيتي مكنته من إحراز هدفه في الدقائق الأخيرة.
وقال "تريزجيه" في تصريحات عقب المباراة: أنا وأحمد المحمدي نتدرب سويا .. وهناك كرة ننفذها في التدريبات ، هذه الفكرة تعتمد على ذهاب أغلب لاعبي فريقي على القائم القريب بينما أنا أذهب للقائم البعيد.
وأضاف: عندما كانت الكرة مع المحمدي قلت له: (على البعيدة يا محمدي) باللغة العربية وبالفعل جائتني الكرة الخاصة به على القائم البعيد ووضعتها في المرمى.
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