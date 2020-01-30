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فنانة شهيرة تعلن اعتزالها و توبتها من أمام الكعبة

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رابي بيرزادا
رابي بيرزادا
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أحمد عادل شعبان

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مقاطعع فاضحة

أعلنت الفنانة الهندية - من أصل باكستاني - رابي بيرزادا عن توبتها من أمام الكعبة بالأراضي المقدسة .

وقالت "رابي" بعد نشر صور لها أثناء أداء العمرة: نعم أُظهر أمامكم صور من رحلة العمرة الخاصة بي.. هذا شيء أفتخر به .. يجب علينا أن نمارس ديننا بعيدًا عن الرياء والتكبر .. جئت إلى مكة المكرمة ولا يوجد شيء في الدنيا بمنحني سعادة أكثر.

وأضافت: في مكة أشعر أنني ضيفة على الله .. ، أراه في كل مكان ولا أتذكر عائلتي أو بيتي كل ما أتذكره أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق .

وكان مجهولون قد سربوا صورًا خاصة للفنانة الهندية رابي برزادا مما جعلها تقرر اعتزال الفن وتعلن عن أداء العمرة ، مؤكدة أن من فعلوا ذلك سوف يلقوا جزاءهم يوم القيامة.

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