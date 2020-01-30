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صلاح يقود ليفربول للفوز على ويستهام في الدوري الإنجليزي

الرياضة

صلاح
صلاح
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المصريون ووكالات

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واصل ليفربول انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على مضيفه ويستهام بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، على ملعب لندن الأولمبي، والمؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر المسابقة.
ويعود الفضل في فوز الليفر اليوم، إلى نجمه المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 35، وصنع الهدف الثاني لزميله أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 52.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة ليغرد وحيدا في قمة جدول الدروي، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

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