» صلاح يقود ليفربول للفوز على ويستهام في الدوري الإنجليزي

30 يناير 2020 - 12:40 ص

واصل ليفربول انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على مضيفه ويستهام بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء، على ملعب لندن الأولمبي، والمؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر المسابقة.



ويعود الفضل في فوز الليفر اليوم، إلى نجمه المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 35، وصنع الهدف الثاني لزميله أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 52.

