  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة ليفربول ووست هام

بث مباشر.. ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

أرشيفية

شكاوى واسعة من ارتفاع تأشيرات الحج والعمرة

أرشيفية

بالفيديو.. استغاثة طالب مصري في الصين

الضريح

حرق ضريح عمر بن عبد العزيز بسوريا

الكويت

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الطيب

تعليق مفاجئ من "على جمعة" على تصريحات "الطيب"

أرشيفية

حقيقة منع المنتقبات من دخول جامعة القاهرة

كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مصر تستضيف وكالة الفضاء الإفريقية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلى عن مجموعة المنتخب: "لو البدري اختارها مش هتبقى كدة"

#

الغردقة تستضيف صالون مصر الدولي للفنون بمشاركة 120 فنانًا من 40 دولة

#

مصر: وباء يهدد السلم والأمن في القارة الإفريقية

#

مصر تستضيف المنتدى الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بأفريقيا

مصر

القمر الصناعي

وكالة الفضاء الإفريقية

أعلنت الدكتورة غادة عامر المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية، عن استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليًا تجهيز المبنى الخاص بها.

وأضافت عامر خلال ندوة «إفريقيا نحو الفضاء ومواكبة التكنولوجيا»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 اليوم الأربعاء، أن الوكالة بدأت تنفيذ قمر التنمية الإفريقي لرصد المناخ، ثم القمر الصناعي "طيبة 2" لتغطية بعض المناطق من القارة الإفريقية، فضلا عن تنفيذ ورش عمل للاتفاق على صناعة قمر إفريقي.

وأكدت اهتمام الدولة المصرية بمجال التكنولوجيا وعلم الفضاء، لافتةً إلى أن التعاون المصري مع إفريقيا في تلك المجالات نتيجة الخبرة المصرية الكبيرة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستضيف وكالة الفضاء الإفريقية
» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» الهلال السوداني يُصدر قرارًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي
» أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم
» اعتقال المصابين بـ"كورونا" فى كوريا الجنوبية
» «فودافون» تكشف مصير العاملين في الشركة بعد بيعها
» اندلاع الاشتباكات مجددًا في العراق
» بعثة الزمالك تصل أنجولًا استعدادًا لمباراة أول أغسطس
» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني