» مصر تستضيف وكالة الفضاء الإفريقية

أعلنت الدكتورة غادة عامر المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية، عن استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليًا تجهيز المبنى الخاص بها.

وأضافت عامر خلال ندوة «إفريقيا نحو الفضاء ومواكبة التكنولوجيا»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 اليوم الأربعاء، أن الوكالة بدأت تنفيذ قمر التنمية الإفريقي لرصد المناخ، ثم القمر الصناعي "طيبة 2" لتغطية بعض المناطق من القارة الإفريقية، فضلا عن تنفيذ ورش عمل للاتفاق على صناعة قمر إفريقي.

وأكدت اهتمام الدولة المصرية بمجال التكنولوجيا وعلم الفضاء، لافتةً إلى أن التعاون المصري مع إفريقيا في تلك المجالات نتيجة الخبرة المصرية الكبيرة.