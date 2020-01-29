تفاصيل المكالمة الهاتفية بين «السيسي» و «ميركل»

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلاله آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، ومستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، وتم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

وأكد المتحدث الرسمي أن الطرفين تناولا مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، وتم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، وأعرب عن الترحيب بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، ومؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.

بدورها، أعربت المستشارة الألمانية عن تقديرها للدور الإيجابي للرئيس السيسي في إطار مساعي تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة له مؤخراً في أعمال قمة مؤتمر برلين، مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.