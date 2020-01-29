صلاح يقود ليفربول أمام وست هام يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لليفربول تواجد النجم محمد صلاح، كما يتواجد الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي بدلًا من السنغالي ساديو ماني، الذي أصيب في مباراة وولفرهامبتون الماضية.

تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد اليوم

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز ، روبرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريجي، روبرتو فيرمينو.

مقاعد بدلاء ليفربول ضد وست هام يونايتد.

أدريان - ماتيب - ديان لوفرين - فابينيو - نابي كيتا - مينامينو – جونز.

ويحل ليفربول ضيفًا على وست هام، في المباراة التي تقام بعد قليل، على ملعب "لندن الأولمبي"، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.