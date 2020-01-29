الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

29 يناير 2020 - 08:30 م

أكدت الكويت، اليوم الأربعاء، أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، لا يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، كما أشارت إلى أنھا تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية.

وقالت في بيان: "الحل الشامل والعادل لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھا إقامة دولتھا المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقية".

وذكرت أنها تقدر المساعي الأمريكية لإنھاء الصراع العربي الإسرائيلي، الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل ھدم لأمن واستقرار المنطقة، بحسب وكالة "كونا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.