» اندلاع الاشتباكات مجددًا في العراق

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بغداد

العراق

اشتباكات

اندلعت الاشتباكات مجددًا في العراق، قبل قليل، بين المتظاهرين وعناصر أمنية.

وشهدت الاشتباكات ساحتا الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد.

جاء هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر، أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطراً على ساحة التحرير.

وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين.

إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم.

وفي البصرة أغلق محتجون قائمقامية قضاء القرنة ودعوا لإقالة المسؤولين المحليين.

كما تستمر الاحتجاجات في بابل بعد فتح ساحة أخرى للتظاهر في مركز المدينة.

يذكر أن الرئيس برهم صالح، كان وجه، في وقت سابق الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.

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