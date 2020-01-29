» «فودافون» تكشف مصير العاملين في الشركة بعد بيعها

كشف ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون" مصر عن مصير العاملين والموظفين بالشركة بعد بيع أسهمها لشركة STC السعودية.

وقال «فرومان» إنه تم مناقشة ذلك مع الشركة السعودية التي أبدت إعجابها وثقتها في موظفين فودافون وإدارتها، وهناك التزام من جانبها بالحفاظ على كل العاملين والموظفين وجميع القيادات الإدارية في الشركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل صفقة استحواذ شركة «STC » السعودية على حصة "فودافون" البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي، الأربعاء.

ومن جانبه، قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والقانونية بشركة فودافون مصر، عن علاقة الشركة المصرية للاتصالات والتي تمتلك 45% من فودافون مصر بهذه الصفقة، إن «الشركة المصرية الاتصالات لها حق أصيل وهو حق الشفعة في شراء الأسهم، وتقييم الأسهم لا يخضع لآراء الشركاء، ولكن لتقييم البائع والمشتري ومن بعد الفحص النافي للجهالة والتقييم وتحديد السعر يمكن المصرية استخدام هذا الحق لو أرادت لشراء بنفس السعر المتفق عليه».

وأضاف «عصام» أنه تم إخطار الشركة المصرية للاتصالات بتفاصيل الصفقة وتم لقاء بين مسئولي فودافون مصر ومسئولي المصرية للاتصالات أوضحنا فيه بنود مذكرة التفاهم وقيمة الصفقة، وخلال 3 أشهر سيكون هناك شكل كامل للاتفاق النهائي يتم عرضه على المصرية للاتصالات.

وكانت شركة «STC » السعودية قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون العالمية بخصوص الاستحواذ على حصة فودافون البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي.