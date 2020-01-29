  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الضريح

بالصور.. قوات تابعة لـ"بشار" تحرق ضريح عمر بن عبد العزيز

الكويت

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الطيب

تعليق مفاجئ من "على جمعة" على تصريحات "الطيب"

أرشيفية

حقيقة منع المنتقبات من دخول جامعة القاهرة

كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

الكويت

تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مدينة القدس

بيان ناري من الإفتاء ردًا على "ترامب"

تركي والخطيب

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

بعثة الزمالك تصل أنجولًا استعدادًا لمباراة أول أغسطس

الرياضة

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

صور.. بعثة الزمالك تغادر القاهرة

#

طافم تحكيم «إريتري» لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس

#

"أحمد جلال" رئيسًا لبعثة الزمالك في أنجولا

#

بعثة مازيمبى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

بعثة الزمالك

أنجولًا

الزمالك وأول أغسطس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مدينة لواندا عاصمة أنجولا، استعدادا لمواجهة التي ستجمع الفريق مع أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الزمالك محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، والمستشار طارق يوسف القنصل العام، وإيهاب على الملحق الإداري، وفقًا للموقع الرسمي للنادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين التدريب الأول بأنجولا في الخامسة مساء، على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الهلال السوداني يُصدر قرارًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي
» اعتقال المصابين بـ"كورونا" فى كوريا الجنوبية
» «فودافون» تكشف مصير العاملين في الشركة بعد بيعها
» اندلاع الاشتباكات مجددًا في العراق
» بعثة الزمالك تصل أنجولًا استعدادًا لمباراة أول أغسطس
» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت
» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين
» هشاشة العظام.. المقاومة والعلاج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني