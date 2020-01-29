» بعثة الزمالك تصل أنجولًا استعدادًا لمباراة أول أغسطس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مدينة لواندا عاصمة أنجولا، استعدادا لمواجهة التي ستجمع الفريق مع أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الزمالك محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، والمستشار طارق يوسف القنصل العام، وإيهاب على الملحق الإداري، وفقًا للموقع الرسمي للنادي.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين التدريب الأول بأنجولا في الخامسة مساء، على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.