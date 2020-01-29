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طلب إحاطة بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

النائب جون طلعت

لدستور

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة  134من الدستور  والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء  ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات المصرية.
وتضمن الطلب التأكيد علي أن الأيام الماضية شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول واستخدام لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية، خاصة التي تلامس الجلد والفم، ومن أبرزها ما ينتشر حاليا صلصال "سلايم" والذى يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة.

وأكد طلعت أن التحذيرات تضمنت عدة أضرار تلحق بالأطفال أثناء اللعب بـ"السلايم" لأنه مكون من مواد كيميائية وسامة، وتحتوى على مواد تسبب مضاعفات خطيرة على الأطفال آثارا حادة ومزمنة، وهو الأمر الذي يفرض تحركا حاسما من الأجهزة المعنية للحفاظ علي الأطفال من هذه الألعاب الضارة والتي من شأنها أن تضر  النشئ الصغير، خاصة أن الحضانات تضعها من أنشطة الأطفال بها.


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