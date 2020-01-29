طلب إحاطة بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات المصرية.

وتضمن الطلب التأكيد علي أن الأيام الماضية شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول واستخدام لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية، خاصة التي تلامس الجلد والفم، ومن أبرزها ما ينتشر حاليا صلصال "سلايم" والذى يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة.

وتضمن الطلب التأكيد علي أن الأيام الماضية شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول واستخدام لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية، خاصة التي تلامس الجلد والفم، ومن أبرزها ما ينتشر حاليا صلصال "سلايم" والذى يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة.