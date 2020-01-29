صحة نادية لطفي تتدهور.. ومديرة أعمالها تبكي

تعرضت الفنانة نادية لطفي قبل أيام، لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي.

ولا تزال الفنانة نادية لطفي تعاني من تبعات الوعكة الصحية، حيث كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" على "Instagram "، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة خلال الساعات الماضية.

وصرّحت مديرة أعمال نادية لطفي بأنها فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة اليوم الأربعاء، وأكدت باكيةً أن وضعها الصحي حاليا أصبح حرجا للغاية.

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين احتفلت، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، بعيد ميلادها مع نادية لطفي، التي وُلدت في نفس اليوم أيضًا، وقررت شاهين، الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مختلفة، إذ توجهت لزيارة لطفي، بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، لتهنئتها ومعايدتها.