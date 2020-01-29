  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

الكويت

تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مدينة القدس

بيان ناري من الإفتاء ردًا على "ترامب"

تركي والخطيب

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

ماكرون

"ماكرون" يكشف عن تحرك تركي خطير بليبيا

الأهلي في المطار

فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

أرشيفية

هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

آخر الأخبار

فودافون
فودافون
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الإعلان عن صفقة روسية ضخمة مع مصر

#

نجم الأهلي يكشف عن أغرب اتصال ورده من "أبو تريكة"

#

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل مقتل والدها "برصاصة"

#

الديهي: مؤتمر الشباب منصة للتفاعل بين الشعب والحاكم

مصر

الاسهم

فودافون

شركة سعودية

أعلنت شركة «STC » السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «فودافون» العالمية بخصوص الاستحواذ على حصة فودافون البالغة 55 % في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي.

وبدوره قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب جدًا لكل الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن قرار خروج الشركة من مصر هو قرار استثماري بحت وله علاقة بخطتنا بتركيز اهتمامنا في الأسواق الأوروبية وأفريقيا.

وأضاف «فرومان» خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل صفقة استحواذ شركة «STC » السعودية على حصة فودافون البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي، الأربعاء، أن «فودافون مصر هي الوحيدة خارج هذا النطاق الجغرافي»، مشيرًا إلى أن «هناك اتفاق تجاري بشأن استخدام العلامة التجارية وقيمة الصفقة متفق عليها بين الطرفين، وستظل فودافون بلونها الأحمر الشهير بنفس العلامة ولن تتغير قريبًا».

وأكد التزام فودافون مصر بكافة التزاماتها مع الحكومة ممثلة في مشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من الاتفاقات مع الشركاء وكل العقود مع جميع الأطراف من موردين وعملاء ملتزمين بها جميعا»، مشددًا على أنه «سنظل متواجدين في السوق المصري من خلال شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS )، والتي يبلغ عدد الموظفين في مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية نحو 7800 موظف».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت
» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين
» هشاشة العظام.. المقاومة والعلاج
» هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة
» إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم وتاريخ أسود في السدود
» إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو رواش الأثرية
» بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها
» شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني