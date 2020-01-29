تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن طرح أغنية جديدة للنادي الأهلي قريبًا.

ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كلمات من الأغنية، والتي جاءت كالآتي:

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايمًا في قلبي وعَلَمه في إيدي.. باهتف بإسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ... ???????????? ? ( قريبًا اغنية)??

يذكر أن تركي آل الشيخ ، مالك نادي ألميريا الإسباني، يتبوأ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.