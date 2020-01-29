  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

الكويت

تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مدينة القدس

بيان ناري من الإفتاء ردًا على "ترامب"

تركي والخطيب

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

ماكرون

"ماكرون" يكشف عن تحرك تركي خطير بليبيا

الأهلي في المطار

فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

أرشيفية

هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

الرياضة

تركي والخطيب
تركي والخطيب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مفاجأة من تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

#

"شوبير" يحرق مفاجأة "آل الشيخ" للأهلى

#

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

#

مفاجأة "تركي آل الشيخ" الجديدة تشعل "فيس بوك"

الاهلى

محمود الخطيب

تركي آل شيخ

أغنية جديدة

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن طرح أغنية جديدة للنادي الأهلي قريبًا.

ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كلمات من الأغنية، والتي جاءت كالآتي:

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايمًا في قلبي وعَلَمه في إيدي.. باهتف بإسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ... ???????????? ? ( قريبًا اغنية)??

يذكر أن تركي آل الشيخ ، مالك نادي ألميريا الإسباني، يتبوأ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت
» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين
» هشاشة العظام.. المقاومة والعلاج
» هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة
» إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم وتاريخ أسود في السدود
» إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو رواش الأثرية
» بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها
» شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني