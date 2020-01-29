  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

الكويت

تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مدينة القدس

بيان ناري من الإفتاء ردًا على "ترامب"

تركي والخطيب

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

ماكرون

"ماكرون" يكشف عن تحرك تركي خطير بليبيا

الأهلي في المطار

فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

أرشيفية

هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة

"ماكرون" يكشف عن تحرك تركي خطير بليبيا

آخر الأخبار

ماكرون
ماكرون
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

محافظ البنك المركزي يكشف هذه المفاجأة عن حجم الدين المصري

#

مفيد فوزى يكشف أسرارًا جديدة عن سعاد حسنى

#

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة عن الموت المفاجيء

#

ترامب يكشف عن "صفقة القرن" في هذا الموعد

تركيا

فرنسا

ماكرون

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تركيا بنقل "مرتزقة سوريين" إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم، إن أنقرة أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، الذى انعقد من أجل إيجاد حلول للأزمة الليبية.

وأكمل أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

وأكد ماكرون أن "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية".

وكان قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، اتفقوا في 19 من يناير الجاري، على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا.

واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر برلين وهي الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، على أن لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، كما دعا المشاركون إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت
» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين
» هشاشة العظام.. المقاومة والعلاج
» هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة
» إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم وتاريخ أسود في السدود
» إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو رواش الأثرية
» بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها
» شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 15 %
لا - 78 %
لا أهتم - 8 %
اجمالى المصوتين:266

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني