نائب: البرلمان يسعى لتغليظ عقوبة هتك عرض الأطفال إلى الإعدام

29 يناير 2020 - 05:30 م

قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن واقعة تعرض طفل مصاب بمرض التوحد، لهتك العرض على يد جاره، لم ترقى إلى حد الظاهرة، ولكن ما يحدث ما هو إلا حالات فردية، مشيرًا إلى أن الواقعة تصنف على أنها جريمة جنائية، وبالتالي في انتظار استكمال التحقيقات الخاصة بالواقعة.





وأوضح الغول، في تصريحات صحفية، أن البرلمان قام بوضع تشريعات تحمي الطفل وتمنع تكرار مثل هذه الواقعة، وتم تحديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد، لافتًا إلى أن سيكون هناك تحركات برلمانية بشأن وضع بعض التعديلات الخاصة بالقوانين التي تجرم الاعتداء على الأطفال، لتصل إلى حد الإعدام.





وتابع: "اللجنة تتابع ما ستتوصل إليه التحقيقات، لمعرفة الأسباب الكاملة وراء الواقعة، مؤكدًا أنه لن نسمح بالتهاون في مثل هذه الجرائم، ولن تمر إلا بعد أن يعاقب الجاني عقوبة مشددة، على قدر ما فعل".



