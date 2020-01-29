مفاجأة تقلب الموازين بواقعة الأب البطل

29 يناير 2020 - 02:45 م

كشف الإعلامي تامر أمين، عن مفاجأة مدوية بواقعة إنقاذ أب لابنته بجسده من القطار، قائلاً: "الأب مجنون مش بطل".

وأكد "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن كاميرات المراقبة الموجودة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية أظهرت أن الأب هو من أجبر ابنته على النزول علي قضبان السكة الحديد حتى يصلوا للرصيف الآخر.

وأضاف أن هيئة السكة الحديد تبحث الآن عن هذا الرجل حتى يدفع غرامة قدرها 50جنيهًا: "القصة تحولت من الأب البطل إلي الأب المجنون اللي كان بيضحي ببنته عشان تعدي علي القضبان للرصيف التاني".