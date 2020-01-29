» شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

29 يناير 2020 - 02:38 م

باتت مشاركة رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في مباراة الهلال السوداني، محل شك كبير في ظل عدم جاهزية اللاعب بنسبة 100%.

وخاض صبحي الذي كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية، جزءا بسيطا من التدريبات الجماعية اليوم -الأربعاء- قبل أن يخضع لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وينزل الأهلي ضيفًا علي الهلال السوداني مساء السبت المقبل في ختام مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء يحتاج خلاله المارد الأحمر الفوز، أو التعادل من أجل حجز إحدي بطاقتي الصعود عن المجموعة التي تضم بجوارهما النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم الزيمبابوي.