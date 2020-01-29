» إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم وتاريخ أسود في السدود

29 يناير 2020 - 02:14 م

عقبت الإعلامية رانيا بدوي، على أزمة سد النهضة، قائلة: "إنه يجب على المفاوض المصري أن يتذكر أن إثيوبيا أقامت سدودًا غير شرعية على نهر أومو المشترك بينهما فكانت النتائج كارثية على كينيا، رغم وعود إثيوبيا لها بعدم الإضرار بمصالحها".

وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامجها "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "فيس بوك ويوتيوب": "حتى لا نأمن لوعود إثيوبيا فلها تاريخ أسود في عدم احترام حقوق الجيران المائية وكذلك لا تحترم الأنهار العابرة للحدود، وإثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم مائية".

وتابعت: "لا يجب أن توقع مصر على أي ورقة تصعب وضع مصر في المطالبة بحقوقها المائية في المستقبل، ولا يجب أن نقبل ألا بالحفاظ على حصتنا الكاملة من المياه".